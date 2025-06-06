Португалія достроково досягне витрат на оборону у 2% від ВВП

Португалія розраховує збільшити свої витрати на оборону до 2% від ВВП цього року – на чотири роки раніше запланованого терміну.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Луїш Монтенегру, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Серед 32 членів НАТО Португалія є однією з країн з найнижчими витратами на оборону: за оцінками уряду, у 2024 році вони становили 4,48 млрд євро, або 1,58% ВВП.

Португалія раніше очікувала досягти поточного цільового показника НАТО в 2% від ВВП до кінця 2029 року.

Монтенегру сказав, що новий правоцентристський уряд "найближчими днями завершить роботу над планом" оборонних інвестицій.

"Я представлю на наступному саміті НАТО досягнення мети у 2%, якщо можливо, вже 2025 року, з реалістичним планом, який не поставить під загрозу соціальні функції (держави) і баланс бюджету", – сказав він.

Як зазначив Монтенегру, нові інвестиції будуть спрямовані на розвиток "національних оборонних галузей і пов'язаних з ними видів діяльності", оскільки уряд хоче "скористатися цим збільшенням інвестицій для стимулювання економічного зростання".

Напередодні міністерка оборони Іспанії Маргарити Роблес заявила, що її країна не підтримує збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП, як того вимагає президент США Дональд Трамп.

Роблес заявила, що Іспанія дотримується свого плану щодо видатків на оборону в розмірі 2% ВВП.

Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет впевнений, що члени НАТО підтримають вимогу американського президента Дональда Трампа щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

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