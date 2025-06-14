В Португалии подтвердили намерение увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

Португальское правительство во главе с Луишем Монтенегру, который сохранил свой пост после досрочных выборов, подтвердило намерения досрочно выйти на показатель 2% ВВП расходов на оборону.

Об этом свидетельствует переданная парламенту Португалии в субботу программа работы правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В программе говорится, что Португалия намерена достичь цели по инвестициям в оборону на уровне 2% ВВП в 2025 году.

Предполагается, что пятая часть инвестиций будет направлена на товары, инфраструктуру и оборудование в соответствии с обязательствами Португалии как члена НАТО.

При этом португальское правительство заявило, что не поступится финансовой дисциплиной – то есть не будет прибегать к чрезмерным заимствованиям или эмиссии.

Монтенегру в начале июня уже заявлял, что Португалия будет пытаться достичь нынешней цели Альянса по расходам на оборону в размере 2% ВВП на четыре года раньше, чем планировалось.

Португалия является одной из немногих стран, которые еще не достигли цели НАТО в 2% ВВП: ее расходы на оборону в 2024 году составят, по оценкам, почти 1,6% ВВП.

Между тем на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня государства должны утвердить новую цель расходов на оборону в размере 3,5% ВВП и дополнительные расходы, связанные с обороной, в 1,5% ВВП.