У Португалії після переоцінки витрати на оборону у 2024 році зросли на 0,03% ВВП

Витрати Португалії на оборону за підсумками 2024 року орієнтовно досягли 1,58% валового внутрішнього продукту – дещо більше, ніж оцінювалось раніше.

Про це португальське Міністерство оборони повідомило в коментарі агентству Bloomberg у пʼятницю, пише "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві Португалії, минулого року уряд прогнозував, що витрати на оборону у 2024 році досягнуть 1,55% ВВП.

Переоцінка означає, що вони зросли на 0,03% ВВП, але все одно менші за мінімальний у НАТО показник у 2% ВВП.

Португалія планувала досягти мети, встановленої для членів НАТО, щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП у 2029 році.

Глава португальського уряду Луїш Монтенегру раніше говорив, що Португалія представить план досягнення мети НАТО щодо витрат на оборону, хоча не назвав конкретної дати.

Минулого року у Португалії анонсували збільшення зарплат військовим, аби залучити нових людей до армії.

Тим часом в Альянсі нині намагаються задовольнити вимоги президента США Дональда Трампа, який вимагає від усіх членів витрачати на оборону понад 5% ВВП.