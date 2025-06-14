Папа Римський закликав Іран та Ізраїль до "відповідальності та розсудливості"

Папа Римський Лев XIV у суботу засудив військову ескалацію між Іраном та Ізраїлем і закликав до діалогу та створення світу, вільного від ядерної загрози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Виступаючи під час аудієнції в базиліці Святого Петра, Папа Римський сказав, що "ніхто ніколи не повинен загрожувати існуванню іншого".

"У ці дні продовжують надходити новини, які викликають велике занепокоєння. Ситуація в Ірані та Ізраїлі серйозно погіршилася, і в такий непростий момент я хочу ще раз наголосити на необхідності відповідальності та розсудливості", – додав він.

Папа також підкреслив необхідність "прихильності до побудови безпечнішого світу, вільного від ядерної загрози".

"Обов'язок усіх країн – підтримувати справу миру, започатковуючи шляхи примирення та сприяючи рішенням, що гарантують безпеку і гідність для всіх", – підсумував Лев XIV.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном попередив про небезпеку глобального конфлікту.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.