Папа Римский призвал Иран и Израиль к "ответственности и рассудительности"

Папа Римский Лев XIV в субботу осудил военную эскалацию между Ираном и Израилем и призвал к диалогу и созданию мира, свободного от ядерной угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Выступая во время аудиенции в базилике Святого Петра, Папа Римский сказал, что "никто никогда не должен угрожать существованию другого".

"В эти дни продолжают поступать новости, которые вызывают большую тревогу. Ситуация в Иране и Израиле серьезно ухудшилась, и в такой непростой момент я хочу еще раз подчеркнуть необходимость ответственности и рассудительности", – добавил он.

Папа также подчеркнул необходимость "приверженности построению более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы".

"Обязанность всех стран – поддерживать дело мира, открывая пути примирения и способствуя решениям, гарантирующим безопасность и достоинство для всех", – подытожил Лев XIV.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном предупредил об опасности глобального конфликта.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.