Консул Хорватії з дружиною постраждали внаслідок іранського удару по Ізраїлю

У результаті ракетних ударів Ірану по Тель-Авіау в ніч проти 14 червня постраждали консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман.

За словами глави хорватського МЗС, у результаті іранського удару по Ізраїлю постраждав будинок, де мешкають консул Хорватії з дружиною.

"Я розмовляв з ними, і, на щастя, їхні поранення незначні, і їхньому життю нічого не загрожує", – додав Грлич Радман.

Міністр додав, що МЗС Хорватії перебуває в постійному контакті з посольством в Ізраїлі і вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки свого персоналу.

"Ми рішуче засуджуємо напади на цивільне населення і дипломатичні об'єкти. Ми закликаємо до негайного деескалації та стриманості", – заявив Грлич Радман.

Посол Хорватії в Ізраїлі Весела Мрджен Ковач розповіла HRT, що консул і дружина провели минулу ніч у лікарні, а вже вранці їх забрали й розмістили в помешканні одного з працівників посольства.

Вона додала, що в Ізраїлі зараз перебувають 27 громадян Хорватії, але їхня евакуація неможлива через обстріли та часткове закриття повітряного простору.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном попередив про небезпеку глобального конфлікту.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.