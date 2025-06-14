Консул Хорватии с женой пострадали в результате иранского удара по Израилю

В результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву в ночь на 14 июня пострадали консул Хорватии в Израиле и его жена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Х заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман.

По словам главы хорватского МИД, в результате иранского удара по Израилю пострадал дом, где проживают консул Хорватии с женой.

"Я разговаривал с ними, и, к счастью, их ранения незначительны, и их жизни ничего не угрожает", – добавил Грлич Радман.

Министр добавил, что МИД Хорватии находится в постоянном контакте с посольством в Израиле и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего персонала.

"Мы решительно осуждаем нападения на гражданское население и дипломатические объекты. Мы призываем к немедленной деэскалации и сдержанности", – заявил Грлич Радман.

Посол Хорватии в Израиле Весела Мрджен Ковач рассказала HRT, что консул и его жена провели прошлую ночь в больнице, а уже утром их забрали и разместили в квартире одного из сотрудников посольства.

Она добавила, что в Израиле сейчас находятся 27 граждан Хорватии, но их эвакуация невозможна из-за обстрелов и частичного закрытия воздушного пространства.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном предупредил об опасности глобального конфликта.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.