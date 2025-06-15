Трамп – Путіну: ваша війна повинна закінчитися

Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з господарем Кремля Владіміром Путіним "наступного тижня" щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент відзначив, що Путін "дуже любʼязно" привітав його з Днем народження напередодні та обговорив з ним Іран – "країну, яку він дуже добре знає".

"Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими – велика кількість полонених з обох сторін негайно обмінюються", – додав він.

За словами Трампа, Путін сказав йому, що війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, "на що я відповів, що його війна (тобто вторгнення в Україну. – Ред.) також повинна закінчитися".

Першою про розмову лідерів США та Росії повідомила російська сторона, підкресливши її дружній характер,

Раніше, нагадаємо, президент Володимир Зеленський охарактеризував переговори між США та Росією як "дуже теплу бесіду", наголосивши, що Путін зрештою обдурить Дональда Трампа.