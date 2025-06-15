Трамп – Путину: ваша война должна закончиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с хозяином Кремля Владимиром Путиным "на следующей неделе" о полномасштабном российском вторжении в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Американский президент отметил, что Путин "очень любезно" поздравил его с Днем рождения накануне и обсудил с ним Иран – "страну, которую он очень хорошо знает".

"Гораздо меньше времени было посвящено России и Украине, но это будет на следующей неделе. Он осуществляет запланированный обмен пленными – большое количество пленных с обеих сторон немедленно обмениваются", – добавил он.

По словам Трампа, Путин сказал ему, что война между Израилем и Ираном должна закончиться, "на что я ответил, что его война (то есть вторжение в Украину. – Ред.) также должна закончиться".

Первой о разговоре лидеров США и России сообщила российская сторона, подчеркнув его дружеский характер.

Ранее, напомним, президент Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры между США и Россией как "очень теплую беседу", отметив, что Путин в конечном итоге обманет Дональда Трампа.