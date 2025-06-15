У США пройшов військовий парад до 250-річчя армії, що збігся з уродинами Трампа

У Вашингтоні в суботу відбувся військовий парад до 250-річчя Армії США, під час якого в американській столиці пройшли колони військової техніки та відбулось феєрверк-шоу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Військовий парад у США збігся з 79-м днем народження Трампа, якого зустріли на трибуні з під 21-гарматний салют та пісню Happy Birthday to You.

У промові на параді Трамп назвав армію США "найвеличнішою, найзапеклішою і найхоробрішою бойовою силою", наголосивши, що "сьогодні ви зробили всіх американців дуже гордими".

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У параді взяли участь майже 7000 американських військових, які рухались на десятках танків M1-A1 Abrams і бойових машин Bradley і Stryker, гаубицях та іншій артилерійській техніці.

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Захід розповів історію армії США за 250 років її існування, починаючи з Війни за незалежність і закінчуючи найбільшими конфліктами. Епохи історії армії були відображені в костюмах та спорядженні учасників параду.

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Через побоювання, що внаслідок негоди парад доведеться скасувати, його початок змістили раніше, а від деяких заходів, як-то проліт літаків F-22, завчасно відмовились.

Поки президент США був присутній на військовому параді у Вашингтоні, "мільйони" американців взяли участь у протестах "Ніяких королів" (No Kings) по всій країні, критикуючи "авторитаризм" Трампа.

Опитування раніше показували, що більшість дорослих американців підтримує ідею проведення військового параду, але не схвалює витрат на нього, які оцінюються у 45 мільйонів доларів.