Хвиля протестів проти Трампа у США: організатори кажуть про "мільйони" учасників

У низці міст США протягом суботи відбулись сотні акцій протесту проти адміністрації Дональда Трампа під гаслом "Ніяких королів" (No Kings), які критикували зловживання ним своїми повноваженнями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Організатори демонстрацій "Ніяких королів" заявили, що в протестних заходів взяли участь "мільйони" людей, які крокували центрами міст і невеликих містечок, вигукуючи антиавторитарні гасла та закликаючи захищати демократію і права іммігрантів.

Протест у Філадельфії Фото: АР

Мітинг в Атланті, розрахований на 5000 людей, швидко досяг своєї межі, і тисячі людей зібралися за бар'єрами, щоб послухати ораторів перед будівлею Капітолію штату. За оцінками посадовців у Сіетлі, понад 70 тисяч людей взяли участь у найбільшому мітингу в центрі міста.

Мітинг в Атланті Фото: АР

Губернатори по всій території США закликали до спокою і пообіцяли не терпіти насильства, а деякі мобілізували Національну гвардію напередодні збору демонстрантів.

Сутички були поодинокими. Поліція в Лос-Анджелесі, де тижнем раніше спалахнули протести через федеральні рейди проти іммігрантів, застосувала сльозогінний газ і засоби для контролю натовпу, щоб розігнати протестувальників після закінчення заходу.

Протест у Лос-Анджелесі Фото: АР

Поліцейські в Портленді також застосували сльозогінний газ і спецзасоби, щоб розігнати натовп, який до пізнього вечора протестував перед будівлею Імміграційної та митної служби США.

А в Солт-Лейк-Сіті, що в штаті Юта, поліція почала розслідування стрілянини під час маршу в центрі міста, в результаті якої одна людина отримала важкі поранення. За словами начальника поліції Солт-Лейк-Сіті Браяна Редда, затримано трьох людей, серед яких чоловік, який, ймовірно, є стрільцем і також отримав вогнепальне поранення.

Демонстрації відбулися на тлі протестів проти рейдів федеральних імміграційних служб, які почалися минулого тижня, і наказу Трампа відправити Національну гвардію і морську піхоту до Лос-Анджелеса, де протестувальники заблокували шосе і підпалили автомобілі.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли проти політики президента США влаштовують десятки дрібніших акцій протесту замість однієї великої.

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