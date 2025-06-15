В США прошел военный парад к 250-летию армии, совпавший с днем рождения Трампа

В Вашингтоне в субботу состоялся военный парад к 250-летию Армии США, во время которого в американской столице прошли колонны военной техники и состоялось фейерверк-шоу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Военный парад в США совпал с 79-м днем рождения Трампа, которого встретили на трибуне с 21-пушечным салютом и песней Happy Birthday to You.

В речи на параде Трамп назвал армию США "величайшей, самой яростной и самой храброй боевой силой", отметив, что "сегодня вы сделали всех американцев очень гордыми".

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В параде приняли участие почти 7000 американских военных, которые двигались на десятках танков M1-A1 Abrams и боевых машин Bradley и Stryker, гаубицах и другой артиллерийской технике.

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Мероприятие рассказало историю армии США за 250 лет ее существования, начиная с Войны за независимость и заканчивая крупнейшими конфликтами. Эпохи истории армии были отражены в костюмах и снаряжении участников парада.

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Из-за опасений, что из-за непогоды парад придется отменить, его начало перенесли на более раннее время, а от некоторых мероприятий, таких как пролет самолетов F-22, заранее отказались.

Пока президент США присутствовал на военном параде в Вашингтоне, "миллионы" американцев приняли участие в протестах "Никаких королей" (No Kings) по всей стране, критикуя "авторитаризм" Трампа.

Опросы ранее показывали, что большинство взрослых американцев поддерживает идею проведения военного парада, но не одобряет расходов на него, которые оцениваются в 45 миллионов долларов.