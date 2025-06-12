Американці не схвалюють витрати на парад, що припаде на день народження Трампа

Більшість дорослих американців підтримує ідею проведення військового параду до 250-річчя армії США, але вважають, що витрати на нього не є правильним способом розпорядитись бюджетними коштами.

Про це свідчить опитування AP-NORC, повідомляє "Європейська правда".

Загалом серед повнолітніх американців 40% схвалюють ідею військового параду, категорично проти 29%, а решта 31% ставляться до нього нейтрально.

Найбільше противників параду серед виборців Демократичної партії (50%), тоді як 67% республіканських виборців підтримують проведення цього заходу.

Натомість у питанні витрат на парад переважна більшість дорослих американців (60%) погоджуються, що це "не є правильним використанням" грошей і тільки 38% підтримують такі витрати.

Очікувано найменша кількість противників витрат на військовий парад – серед респондентів, які є виборцями Республіканської партії (35%), а серед демократичних виборців таких 80%.

Ще на початку квітня ЗМІ писали, що адміністрація Дональда Трампа планує провести військовий парад вулицями Вашингтона 14 червня – дня 250-річчя американської армії, який також збігається із 79-річчям самого Трампа.

Наприкінці травня Трамп підтвердив, що на його день народження у Вашингтоні буде "грандіозний" парад. Орієнтовні витрати на проведення параду складуть 45 млн доларів.