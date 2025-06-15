Саркозі позбавили найвищої державної нагороди Франції

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі позбавили ордена Почесного легіону, найвищої нагороди країни, після засудження за корупцію і торгівлю впливом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Президент Франції у 2007-2012 роках став обʼєктом численних розслідувань і минулого року був остаточно визнаний винним у незаконних спробах отримати привілеї від судді.

Замість одного року ув'язнення суд призначив Саркозі носіння електронного браслета на нозі, але через вік експрезидента з нього зняли браслет у травні.

Згідно з правилами ордена Почесного легіону, засудження може стати підставою для позбавлення нагороди. Не змінило ситуацію і те, що проти такого кроку висловився президент Франції Емманюель Макрон.

Зараз експрезидент Франції перебуває під судом у окремій справі за звинуваченням у прийнятті незаконного фінансування виборчої кампанії в межах угоди з покійним лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

Суд має винести вирок у вересні 2025 року, обвинувачення вимагає семи років тюремного ув'язнення для Саркозі.

Саркозі став другим колишнім главою Франції, позбавленим ордена Почесного легіону після колабораціоніста Філіпа Петена, засудженого в серпні 1945 року за державну зраду і змову з ворогом.

Незважаючи на численні суди, Саркозі залишається впливовою фігурою в правих колах Франції і, як відомо, регулярно зустрічається з Макроном.