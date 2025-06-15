Саркози лишили высшей государственной награды Франции

Бывший президент Франции Николя Саркози лишен ордена Почетного легиона, высшей награды страны, после осуждения за коррупцию и торговлю влиянием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Президент Франции в 2007-2012 годах стал объектом многочисленных расследований и в прошлом году был окончательно признан виновным в незаконных попытках получить привилегии от судьи.

Вместо одного года тюремного заключения суд назначил Саркози ношение электронного браслета на ноге, но из-за возраста экс-президента с него сняли браслет в мае.

Согласно правилам ордена Почетного легиона, осуждение может стать основанием для лишения награды. Не изменило ситуацию и то, что против такого шага высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сейчас экс-президент Франции находится под судом по отдельному делу по обвинению в принятии незаконного финансирования избирательной кампании в рамках соглашения с покойным ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

Суд должен вынести приговор в сентябре 2025 года, обвинение требует семи лет тюремного заключения для Саркози.

Саркози стал вторым бывшим главой Франции, лишенным ордена Почетного легиона после коллаборациониста Филиппа Петена, осужденного в августе 1945 года за государственную измену и заговор с врагом.

Несмотря на многочисленные суды, Саркози остается влиятельной фигурой в правых кругах Франции и, как известно, регулярно встречается с Макроном.