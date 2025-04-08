Вирок експрезиденту Франції Саркозі оголосять у вересні

Рішення у справі експрезидента Франції Ніколя Саркозі за звинуваченням у тому, що він прийняв незаконне фінансування передвиборчої кампанії від покійного лівійського диктатора Муамера Каддафі, оголосять 25 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Прокурори стверджують, що Саркозі та його помічники у 2005 році уклали з Каддафі домовленість про фінансування президентської кампанії французького політика два роки по тому, в якій він переміг.

В обмін на фінансову підтримку Саркозі нібито погодився використати свої президентські повноваження для зміцнення дипломатичних і ділових зв'язків Франції з Тріполі, а також для перегляду справи зятя Каддафі Абдулли Сенуссі.

Вони вимагають засудити 70-річного Саркозі до семирічного тюремного ув'язнення, стягнути з нього штраф у 300 тисяч євро і заборонити йому обіймати державні посади протягом п'яти років.

Після завершення судового процесу у вівторок Саркозі назвав вимоги обвинувачення "політичними і насильницькими" в "ненависному медійному і політичному контексті".

"Я тут не для того, щоб займатися політикою, а для того, щоб захистити свою честь і встановити істину", – сказав він, відмовившись від подальших коментарів.

70-річний експрезидент вже відбуває однорічний тюремний термін під домашнім арештом після того, як його визнали винним у корупції. Детальніше про справу читайте у статті Покарання для президента: за що суд позбавив волі Ніколя Саркозі.