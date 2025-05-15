Колишній президент Франції Ніколя Саркозі був умовно-достроково звільнений – у середу з нього зняли електронний браслет, який він носив з 7 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM-TV із посиланням на прокуратуру Парижа.

Колишній президент Франції був засуджений у грудні до одного року позбавлення волі з носінням електронного браслета у справі про прослуховування.

Досягнувши 70-річного віку, він зміг подати прохання про умовно-дострокове звільнення до закінчення половини терміну покарання, що призвело до зняття браслета через трохи більше як три місяці.

"Оскільки 28 січня 2025 року йому виповнилося 70 років, його прохання до відбуття половини терміну покарання є прийнятним", – пояснила прокуратура.

З 7 лютого колишній глава Франції, якому 28 січня виповнилося 70 років, носив пристрій на нозі і мав право залишати своє помешкання лише з 8:00 до 20:00 – та до 21:30 у понеділок, середу та в четвер, що відповідало дням слухань у справі про Лівію.

Детальніше про справу про прослуховування читайте у статті Покарання для президента: за що суд позбавив волі Ніколя Саркозі.