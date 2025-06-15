У Гаазі зібрався велелюдний протест проти підтримки Ізраїлю

Десятки тисяч людей у неділю зібрались у центрі Гааги, протестуючи проти політики уряду Нідерландів щодо Ізраїлю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За даними організаторів акції під назвою "Червона лінія", у Гаазі зібрались 150 тисяч людей; присутні на місці а журналісти оцінили кількість протестувальників у щонайменше 100 тисяч людей.

Фото: ANP

Демонстранти вимагають кардинальної зміни курсу нинішнього уряду Нідерландів щодо Ізраїлю та запровадження жорстких санкцій проти країни через її дії в секторі Гази.

Це вже друга акція "Червона лінія" в Гаазі; попередня, за твердженням організаторів, зібрала 100 тисяч людей. Аналогічні протести плануються і в інших європейських містах.

Як відомо, Нідерланди наполягають на тому, щоб Європейський Союз запровадив санкції проти членів ізраїльського уряду у зв'язку з війною в Газі.

Пропозиції будуть обговорені на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 23 червня напередодні саміту лідерів, який відбудеться в Брюсселі наприкінці цього місяця.

10 червня Велика Британія разом із Норвегією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією оголосили санкції проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича, звинувативши їх у "підбурюванні до екстремістського насильства" проти палестинців.