ЗМІ: Нідерланди і Швеція наполягають на санкціях ЄС проти міністрів з Ізраїлю

Швеція та Нідерланди наполягають на тому, щоб Європейський Союз запровадив санкції проти членів ізраїльського уряду у зв'язку з війною в Газі.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Шведські та нідерландські посадовці на нещодавній зустрічі європейських дипломатів виступили за вжиття заходів проти представників радикального крила ізраїльського уряду, повідомили джерела агентства.

За словами цих джерел, обидві країни також приєдналися до Іспанії, Фінляндії, Люксембургу та Ірландії у закликах до запровадження додаткових санкцій проти поселенців, яких вони вважають відповідальними за насильство на Західному березі річки Йордан.

Переговори відбулися перед тим, як Ізраїль у п'ятницю вранці завдав повітряних ударів по Ірану.

Ці заходи будуть обговорені на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 23 червня напередодні саміту лідерів, який відбудеться в Брюсселі наприкінці цього місяця.

Хоча більшість країн ЄС останніми тижнями посилили тон щодо Ізраїлю, заклики до введення каральних заходів зустрічають опір.

За словами осіб, обізнаних з ходом дискусій, французькі посадовці стверджують, що санкції будуть контрпродуктивними в нинішніх умовах. Угорщина також не підтримує заходи.

Джерела також додають, що Франція, Італія, Бельгія та інші країни виступають за перегляд Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Угода набула чинності в 2000 році і має на меті сприяти діловому та політичному співробітництву, зобов'язуючи обидві сторони поважати права людини та демократичні принципи.

У вівторок, 10 червня, Велика Британія разом із Норвегією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією оголосили санкції проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича, звинувативши їх у "підбурюванні до екстремістського насильства" проти палестинців.

Державний секретар США Марко Рубіо розкритикував таке рішення країн. У своїй заяві він нагадав партнерам, "хто є справжнім ворогом".