В Гааге собрался многолюдный протест против поддержки Израиля

Десятки тысяч людей в воскресенье собрались в центре Гааги, протестуя против политики правительства Нидерландов в отношении Израиля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По данным организаторов акции под названием "Красная линия", в Гааге собрались 150 тысяч человек; присутствующие на месте журналисты оценили количество протестующих в не менее 100 тысяч человек.

Фото: ANP

Демонстранты требуют кардинального изменения курса нынешнего правительства Нидерландов в отношении Израиля и введения жестких санкций против страны из-за ее действий в секторе Газа.

Это уже вторая акция "Красная линия" в Гааге; предыдущая, по утверждению организаторов, собрала 100 тысяч человек. Аналогичные протесты планируются и в других европейских городах.

Как известно, Нидерланды настаивают на том, чтобы Европейский Союз ввел санкции против членов израильского правительства в связи с войной в Газе.

Предложения будут обсуждены на встрече министров иностранных дел ЕС 23 июня накануне саммита лидеров, который состоится в Брюсселе в конце этого месяца.

10 июня Великобритания вместе с Норвегией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией объявили санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, обвинив их в "подстрекательстве к экстремистскому насилию" против палестинцев.