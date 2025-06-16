У Британії головою розвідки MI6 вперше в історії призначили жінку

У неділю Велика Британія призначила Блейз Метревелі, кар'єрну співробітницю розвідки, першою жінкою-головою Секретної розвідувальної служби, відомої як MI6.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

47-річна Метревелі, яка зараз є головою технологічного відділу MI6, відома як "Q", приєдналася до Секретної розвідувальної служби в 1999 році і більшу частину своєї кар'єри працювала на оперативних посадах на Близькому Сході та в Європі.

Річард Мур, нинішній глава MI6, піде у відставку восени після п'ятирічного перебування на посаді.

"Я пишаюся і вважаю за честь, що мені доручили очолити мою службу", – сказала Метревелі, яка займе одну з найвпливовіших посад у західній розвідці і буде відома під кодовим ім'ям "C".

MI6, заснована в 1909 році, відкриває нову вкладку, приєднується до інших основних британських розвідувальних агентств, внутрішньої розвідувальної служби MI5 та розвідувального агентства GCHQ, призначивши жінку на посаду керівника.

Прем'єр-міністр Кір Стармер, який зараз перебуває в Канаді на саміті G7, заявив, що призначення Метревелі відбувається в час, коли Британія "зіштовхується з загрозами безпрецедентного масштабу".

"Я знаю, що Блейз продовжуватиме забезпечувати відмінне керівництво, необхідне для захисту нашої країни", – сказав він.

Найбільшими викликами для Метревелі, ймовірно, стануть відносини з Росією, Китаєм та Іраном.

Британські розвідувальні служби звинуватили Росію в проведенні кампанії саботажу по всій Європі, щоб відлякати інші країни від підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення.

У 2021 році Мур заявив, що Китай є найважливішим пріоритетом для його розвідувального агентства, а MI5 торік повідомило, що Іран стоїть за 20 замахами на вбивство, викрадення або напади на дисидентів чи політичних опонентів у Великій Британії з 2022 року.

MI6, зображена в романах як роботодавець деяких найвідоміших вигаданих шпигунів, від Джорджа Смайлі Джона Ле Карре до Джеймса Бонда Яна Флемінга, діє за кордоном і має завдання захищати Велику Британію та її інтереси.

За даними уряду, Метревелі раніше обіймала посаду директора в MI5 і вивчала антропологію в Кембриджському університеті.

У МІ5 було дві жінки-керівниці, починаючи зі Стелли Рімінгтон у 1992 році. Еліза Маннінгем-Буллер керувала МІ5 з 2002 по 2007 рік.

У 2023 році Велика Британія призначила першу жінку директором GCHQ.

Призначення Метревелі відбулося через три десятиліття після того, як актриса Джуді Денч вперше зіграла жінку-керівницю МІ6 у фільмі про Джеймса Бонда "Золоте око".

Раніше ходили чутки, що фавориткою на цю посаду є Барбара Вудворд, постпред Британії в ООН.

Нещодавно польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що вперше в історії країни жінка стала пілотом винищувача F-16.