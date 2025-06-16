В Великобритании главой разведки MI6 впервые в истории назначили женщину

В воскресенье Великобритания назначила Блейз Метревели, карьерную сотрудницу разведки, первой женщиной-главой Секретной разведывательной службы, известной как MI6.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

47-летняя Метревели, которая сейчас является главой технологического отдела MI6, известна как "Q", присоединилась к Секретной разведывательной службе в 1999 году и большую часть своей карьеры работала на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе.

Ричард Мур, нынешний глава MI6, уйдет в отставку осенью после пятилетнего пребывания в должности.

"Я горжусь и считаю честью, что мне доверили возглавить мою службу", – сказала Метревели, которая займет одну из самых влиятельных должностей в западной разведке и будет известна под кодовым именем "C".

MI6, основанная в 1909 году, открывает новую вкладку, присоединяясь к другим основным британским разведывательным агентствам, внутренней разведывательной службе MI5 и разведывательному агентству GCHQ, назначив женщину на должность руководителя.

Премьер-министр Кир Стармер, который сейчас находится в Канаде на саммите G7, заявил, что назначение Метревели происходит в то время, когда Британия "столкнулась с угрозами беспрецедентного масштаба".

"Я знаю, что Блейз будет продолжать обеспечивать отличное руководство, необходимое для защиты нашей страны", – сказал он.

Наибольшими вызовами для Метревели, вероятно, станут отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Британские разведывательные службы обвинили Россию в проведении кампании саботажа по всей Европе, чтобы отпугнуть другие страны от поддержки Украины в ее борьбе против российского вторжения.

В 2021 году Мур заявил, что Китай является важнейшим приоритетом для его разведывательного агентства, а MI5 в прошлом году сообщило, что Иран стоит за 20 покушениями на убийство, похищениями или нападениями на диссидентов или политических оппонентов в Великобритании с 2022 года.

MI6, изображенная в романах как работодатель некоторых самых известных вымышленных шпионов, от Джорджа Смайли Джона Ле Карре до Джеймса Бонда Яна Флеминга, действует за рубежом и имеет задачу защищать Великобританию и ее интересы.

По данным правительства, Метревели ранее занимала должность директора в MI5 и изучала антропологию в Кембриджском университете.

В МИ5 было две женщины-руководительницы, начиная со Стеллы Римингтон в 1992 году. Элиза Маннингем-Буллер руководила МИ5 с 2002 по 2007 год.

В 2023 году Великобритания назначила первую женщину директором GCHQ.

Назначение Метревели произошло через три десятилетия после того, как актриса Джуди Денч впервые сыграла женщину-руководительницу МИ6 в фильме о Джеймсе Бонде "Золотой глаз".

Ранее ходили слухи, что фавориткой на эту должность является Барбара Вудворд, постпред Великобритании в ООН.

Недавно польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что впервые в истории страны женщина стала пилотом истребителя F-16.