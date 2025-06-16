Посол США в Ізраїлі повідомив про пошкодження посольства у Тель-Авіві від удару Ірану

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі заявив, що посольство і консульство США в Ізраїлі залишатимуться закритими в понеділок після нічних обмінів ударами між Ізраїлем та Іраном.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Він повідомив про незначні пошкодження в результаті ударів іранських ракет поблизу тель-авівського відділення посольства.

"Наше посольство США в Ізраїлі та консульство сьогодні офіційно залишатимуться закритими, оскільки все ще діє режим укриття. Незначні пошкодження від ударів іранських ракет поблизу відділення посольства в Тель-Авіві, але ніхто з персоналу США не постраждав", – написав посол.

Іран атакував ракетами Ізраїль у ніч проти 16 червня, троє людей загинули, 67 осіб постраждали, внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхівки, електростанція та НПЗ.

Адміністрація Трампа публічно виступає за завершення нинішнього етапу ескалації між Ізраїлем та Іраном шляхом укладання угоди, а сам Трамп не відкидав можливого посередництва Владіміра Путіна в цьому процесі.

Тим часом Ізраїль, за даними ЗМІ, підштовхує США до прямої участі в обстрілах іранської ядерної інфраструктури.