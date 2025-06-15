Трамп "відкритий" до посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп підтримав можливу участь воєнного злочинця Владіміра Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

Про це він сказав у коментарі ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент сказав, що "був би відкритий" до можливого посередництва господаря Кремля у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, додавши, що сам Путін "готовий" до цього.

"Він дзвонив мені з цього питання. Ми довго розмовляли про це. Ми говорили про це більше, ніж про його ситуацію (імовірно, війну Росії проти України. – Ред.). Я вірю, що це питання буде вирішене", – сказав Трамп.

Він також не виключив можливого втручання США у нинішній ізраїльсько-іранський конфлікт, не уточнивши, за яких умов і в якому форматі це може статись.

Напередодні, як відомо, Владімір Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалась ескалації між Іраном та Ізраїлем.

Сам Трамп раніше говорив, що "багато робить" для укладання мирної угоди між Тегераном та Єрусалимом.

Тим часом сам Іран відкинув можливість продовження переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, посилаючись на підтримку американцями Ізраїлю.