Axios: Ізраїль просить США допомогти з ліквідацією ядерної програми Ірану

Протягом останніх двох днів Ізраїль звертався до адміністрації Дональда Трампа з проханням долучитись до ударів по Ірану, щоб ліквідувати його ядерну програму.

Таке дізнався портал Axios від двох джерел з ізраїльського боку, повідомляє "Європейська правда".

Ізраїль прагне участі США в ударах по Ірану, оскільки вони – на відміну від ізраїльської сторони – мають протибункерні бомби і великі бомбардувальники, необхідні для знищення іранського заводу збагачення урану у Фордо, пояснили співрозмовники Axios.

Ізраїльські посадовці висунули ідею участі США в ліквідації заводу у Фордо від самого початку нинішньої кампанії та сподіваються, що Трамп погодиться на неї, вказало одне з джерел.

Співрозмовник Axios у Білому домі підтвердив, що Ізраїль справді пропонував США долучитись до ударів по Фордо.

"Але ми маємо можливість домогтися успішного мирного врегулювання цього конфлікту, якщо Іран буде готовий до цього. Найшвидший шлях до миру для Ірану – відмовитися від своєї ядерної програми", – додав він.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

Речник МЗС Ірану заявив, що після ізраїльських ударів подальші ядерні переговори зі США є "безглуздими".