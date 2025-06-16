Посол США в Израиле сообщил о повреждении посольства в Тель-Авиве от удара Ирана

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что посольство и консульство США в Израиле останутся закрытыми в понедельник после ночных обменных ударов между Израилем и Ираном.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Он сообщил о незначительных повреждениях в результате ударов иранских ракет вблизи тель-авивского отделения посольства.

"Наше посольство США в Израиле и консульство сегодня официально останутся закрытыми, поскольку все еще действует режим укрытия. Незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, но никто из персонала США не пострадал", – написал посол.

Иран атаковал ракетами Израиль в ночь на 16 июня, трое людей погибли, 67 человек пострадали, в результате ударов повреждены многоэтажные здания, электростанция и НПЗ.

Администрация Трампа публично выступает за завершение нынешнего этапа эскалации между Израилем и Ираном путем заключения соглашения, а сам Трамп не исключал возможного посредничества Владимира Путина в этом процессе.

Между тем Израиль, по данным СМИ, подталкивает США к прямому участию в обстрелах иранской ядерной инфраструктуры.