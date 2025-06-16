У горах Румунії врятували чотирьох туристок з Молдови

Румунські рятувальники серед ночі евакуйовували чотирьох туристок з Молдови, одна з яких травмувала ногу.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на румунські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в ніч на неділю у румунських Карпатах на території жудця Нямц. Чотири туристки з Молдови застрягли на складній ділянці маршруту поблизу водоспаду Дуруітоаря. Одна з жінок отримала серйозну травму ноги і потребувала якнайшвидшої госпіталізації.

Через особливості місцевості команда рятувальників задіяла під час евакуації альпіністське спорядження. Спуск постраждалої та решти групи вниз зайняв близько шести годин.

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