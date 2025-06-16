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У горах Румунії врятували чотирьох туристок з Молдови

Новини — Понеділок, 16 червня 2025, 10:02 — Марія Ємець

Румунські рятувальники серед ночі евакуйовували чотирьох туристок з Молдови, одна з яких травмувала ногу. 

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на румунські ЗМІ, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався в ніч на неділю у румунських Карпатах на території жудця Нямц. Чотири туристки з Молдови застрягли на складній ділянці маршруту поблизу водоспаду Дуруітоаря. Одна з жінок отримала серйозну травму ноги і потребувала якнайшвидшої госпіталізації. 

Через особливості місцевості команда рятувальників задіяла під час евакуації альпіністське спорядження. Спуск постраждалої та решти групи вниз зайняв близько шести годин. 

Минулого тижня у Греції загинув турист, який через напад ведмедиці впав до ущелини.

У горах Франції знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли у грудні 2024 року.

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Молдова Румунія
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