У горах Франції знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли пів року тому

Двоє іспанських туристів, які з грудня 2024 року вважались зниклими безвісти, були знайдені мертвими з інтервалом у десять днів поблизу вершини Пік-де-Рюль у французькому департаменті Арʼєж.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Двоє іспанських туристів зникли безвісти під час сніжної бурі поблизу Пік-де-Рюля 8 грудня 2024-го. Їхній автомобіль було знайдено через два дні на парковці, засипаним снігом.

Тіло жінки знайшли в четвер, 12 червня, рятувальники з високогірної жандармерії (PGHM) Савіньяк-ле-Ормо. Воно лежало в скельній ущелині на висоті 2700 метрів, неподалік від Пік-де-Рюль.

За сто метрів від цього місця на початку червня було виявлено тіло її супутника. Для підтвердження особи загиблого та встановлення точних причин смерті призначили автопсію та генетичну експертизу.

Нагадаємо, у квітні у польських Татрах стались два смертельні нещасні випадки з туристами, які впали з великої висоти.

Перед тим повідомляли також, що двоє лижників отримали смертельні травми внаслідок сходження лавини в австрійському Тіролі.