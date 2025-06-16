В горах Румынии спасли четырех туристок из Молдовы

Румынские спасатели среди ночи эвакуировали четырех туристок из Молдовы, одна из которых травмировала ногу.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на румынские СМИ, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в румынских Карпатах на территории жудеца Нямц. Четыре туристки из Молдовы застряли на сложном участке маршрута вблизи водопада Дуруйтоаря. Одна из женщин получила серьезную травму ноги, ей потребовалась скорейшая госпитализация.

Из-за особенностей местности команда спасателей задействовала во время эвакуации альпинистское снаряжение. Спуск пострадавшей и остальной группы вниз занял около шести часов.

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