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В горах Румынии спасли четырех туристок из Молдовы

Новости — Понедельник, 16 июня 2025, 10:02 — Мария Емец

Румынские спасатели среди ночи эвакуировали четырех туристок из Молдовы, одна из которых травмировала ногу.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на румынские СМИ, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в румынских Карпатах на территории жудеца Нямц. Четыре туристки из Молдовы застряли на сложном участке маршрута вблизи водопада Дуруйтоаря. Одна из женщин получила серьезную травму ноги, ей потребовалась скорейшая госпитализация.

Из-за особенностей местности команда спасателей задействовала во время эвакуации альпинистское снаряжение. Спуск пострадавшей и остальной группы вниз занял около шести часов.

На прошлой неделе в Греции погиб турист, который из-за нападения медведицы упал в ущелье.

В горах Франции нашли тела двух испанских туристов, пропавших в декабре 2024 года.

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Молдова Румыния
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