У Греції загинув турист, який через напад ведмедиці впав до ущелини

У Греції загинув турист, який впав в ущелину глибиною понад 800 метрів у віддаленому лісі на північному сході країни після того, як на нього та його друга напала ведмедиця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Після того, як рятувальники знайшли туриста на дні ущелини, його доставили вертольотом до медичного центру Хрисуполі, де констатували смерть. Очікується, що причину смерті встановить розтин.

Двоє туристів поверталися з походу в густому лісі Фрактос в горах Родопи, поблизу кордону з Болгарією, коли за кілька метрів від них з'явилась велика бура ведмедиця, розповів державній телерадіокомпанії ERT Дімітріс Кіороглу, який вижив після нападу.

"Я не встиг зреагувати, це правда. Моя собака стала між нами і дала мені 2-3 секунди, щоб дістати перцевий балончик. Я обприскав її [ведмедицю]. Вона втекла, підбігла до Христоса [іншого туриста], який стояв на краю скелі. Вона штовхнула його, і він впав", – розповів він.

Кіороглу вдалося вилізти на дерево, а потім він зателефонував на номер екстреної служби 112 і попросив про допомогу. Він сказав, що найближча дорога від місця нападу знаходиться в двох з половиною годинах важкого походу.

Анастасіос Кайяоглу, мер Паранесті, найближчого населеного пункту в цьому районі, раніше повідомив ERT, що двоє чоловіків, родом з Драми, подорожували лісом, сподіваючись дістатися до покинутого літака часів Другої світової війни.

Обидва чоловіки були досвідченими туристами і членами Асоціації бігунів Драми, сказав він.

Уряд Словаччини нещодавно оголосив надзвичайний стан у декількох районах країни через велику присутність ведмедів, що становлять загрозу для людей.

В уряді Румунії анонсували жорсткіші заходи проти туристів, які підгодовують ведмедів на відомому Трансфегераському шосе через Карпати.

Також нещодавно регіональне управління охорони навколишнього середовища в Жешуві дало дозвіл на відлякування ведмедів у гміні Лютовиська, що в Підкарпатському воєводстві Бещадського повіту.