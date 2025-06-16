Сибіга перед самітом G7 вимагає енергетичних санкцій щодо РФ і стелі цін на нафту в $30

Глава МЗС Андрій Сибіга після обстрілу Росією Кременчука і напередодні саміту "Групи семи" в Канаді закликав посилити енергетичні санкції проти Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За словами міністра, варварський напад на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури.

На його думку, Москва має намір атакувати українську енергосистему, поки увага світу прикута до Близького Сходу.

"Це особливо цинічно з огляду на постійні спроби Путіна імітувати конструктивне ставлення до мирних зусиль США. Насправді ж він демонструє повну зневагу до них, посилюючи терор проти України", – зазначив Сибіга.

Він вважає, що стратегія партнерів України має полягати в тому, щоб завдати потужного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями.

"Обмеження ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження на "тіньовий флот" та його капітанів, інші енергетичні санкції. Бити Путіна в найболючіше місце – це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", – наголосив Сибіга.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на Росію потрібно чинити більший тиск, щоб забезпечити припинення вогню в Україні, і перед самітом закликала країни G7 посилити санкції для досягнення цієї мети.

У зв'язку з тупиковою ситуацією у сфері дипломатичного врегулювання Європейський Союз має намір прийняти новий пакет санкцій проти Росії, але поки що не вдалося переконати Трампа, який не бажає тиснути на главу Росії Владіміра Путіна, ввести нові санкції з боку США. Трамп заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню перемир'я.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.