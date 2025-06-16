Сибига перед саммитом G7 призвал к энергетическим санкциям против РФ и потолку цен на нефть в $30

Глава МИД Андрей Сибига после обстрела Россией Кременчуга и накануне саммита "Группы семи" в Канаде призвал усилить энергетические санкции против России.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

По словам министра, варварское нападение на энергетическую инфраструктуру Кременчуга является частью российской кампании по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры.

По его мнению, Москва намерена атаковать украинскую энергосистему, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку.

"Это особенно цинично, учитывая постоянные попытки Путина имитировать конструктивное отношение к мирным усилиям США. На самом же деле он демонстрирует полное пренебрежение к ним, усиливая террор против Украины", – отметил Сибига.

Он считает, что стратегия партнеров Украины должна заключаться в том, чтобы нанести мощный удар по российской энергетике разрушительными санкциями.

"Ограничение цены на нефть в 30 долларов, новые ограничения на "теневой флот" и его капитанов, другие энергетические санкции. Быть Путина в самое больное место – это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", – подчеркнул Сибига.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Россию нужно оказывать большее давление, чтобы обеспечить прекращение огня в Украине, и перед саммитом призвала страны G7 усилить санкции для достижения этой цели.

В связи с тупиковой ситуацией в сфере дипломатического урегулирования Европейский Союз намерен принять новый пакет санкций против России, но пока не удалось убедить Трампа, который не желает давить на главу России Владимира Путина, ввести новые санкции со стороны США. Трамп заявил, что не хочет, чтобы санкции помешали достижению перемирия.

Как сообщала "Европейская правда", 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.