Фон дер Ляєн: G7 повинна посилити тиск на Росію

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на Росію потрібно чинити більший тиск, щоб забезпечити припинення вогню в Україні, і закликала країни G7 посилити санкції для досягнення цієї мети.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Лідери найбільших промислових країн світу зустрічаються в канадських Скелястих горах, де європейські країни прагнуть, щоб президент США Дональд Трамп не забував про війну в Україні, незважаючи на бойові дії, що спалахнули між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході.

У зв'язку з тупиковою ситуацією у сфері дипломатичного врегулювання Європейський Союз має намір прийняти новий пакет санкцій проти Росії, але поки що не вдалося переконати Трампа, який не бажає тиснути на главу Росії Владіміра Путіна, ввести нові санкції з боку США. Трамп заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню перемир'я.

"Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб забезпечити реальне припинення вогню, повернути Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні. Санкції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети", – заявила фон дер Ляєн на пресконференції перед початком переговорів між Великою Британією, Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією та США в понеділок.

"Минулого тижня ми висунули пропозицію щодо 18 пакета санкцій. Я запрошу всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цих зусиллях", – сказала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Після цього прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".