Президент Словаччини прийняв дітей з України на урочистому обіді

У президентському палаці Словаччини з нагоди річниці інавгурації Петера Пеллегріні відбувся урочистий обід, на який запросили зокрема українських дітей.

Про це повідомили в пресслужбі словацького президента, пише "Європейська правда".

На урочистий обід, який відбувся під гаслом "Ми є єдина Словаччина", запросили загалом 28 представників культурного, церковного, спортивного та суспільного життя.

У Пеллегріні уточнили, що в заході взяли участь "люди похилого віку та представники молодого покоління, успішні студенти, прийомні батьки, діти з дитячих будинків, спортсмени, паралімпійці, діти з України, люди з обмеженими можливостями, а також представники єврейської, католицької та євангельської церков".

Сам словацький президент взяв участь в обіді за кожним столом, "щоб мати можливість поспілкуватися з усіма запрошеними", заявили в його пресслужбі.

"Згуртованість і любов до ближнього – це те, що нам зараз найбільше потрібно", – сказав Пеллегріні.

Раніше стало відомо, що словацький президент Петер Пеллегріні готується здійснити візит до Києва і сподівається на його "позитивний зміст".

Уперше про можливість візиту до України президент Словаччини заявив ще в грудні 2024 року. Але наступного місяця він скасував ці плани, пояснивши це припиненням Україною транзиту російського газу.