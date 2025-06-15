Президент Словаччини готує візит в Україну – у січні він його скасував

Словацький президент Петер Пеллегріні оголосив, що готується здійснити візит до Києва і сподівається на його "позитивний зміст".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю STVR, показаному в неділю.

Пеллегріні розповів, що повідомив президенту Володимиру Зеленському про підготовку візиту під час зустрічі на саміті у Вільнюсі минулого тижня.

"(Я. – Ред.) попросив українську сторону, можливо, надати якийсь зміст, щоб це не був лише візит ввічливості. Щоб ми також знайшли там якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали такий позитивний сигнал", – сказав він.

Президент Словаччини також позитивно оцінив перспективи розвитку України після завершення бойових дій.

"Від цього може виграти Словаччина, яка межує з Україною, яка межує з Європейським Союзом, і це дійсно може стати величезним імпульсом для усунення регіональних відмінностей у Словаччині", – зазначив Пеллегріні.

Зазначимо, що вперше про можливість візиту до України президент Словаччини заявив ще в грудні 2024 року. Але наступного місяця він скасував ці плани, пояснивши це припиненням Україною транзиту російського газу.

Перед цим Пеллегріні запамʼятався твердженням, що Україні треба буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.