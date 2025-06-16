Президент Словакии принял детей из Украины на торжественном обеде

В президентском дворце Словакии по случаю годовщины инаугурации Петера Пеллегрини состоялся торжественный обед, на который были приглашены, в частности, украинские дети.

Об этом сообщили в пресс-службе словацкого президента, пишет "Европейская правда".

На торжественный обед, который прошел под лозунгом "Мы единая Словакия", пригласили в общей сложности 28 представителей культурной, церковной, спортивной и общественной жизни.

В Пеллегрини уточнили, что в мероприятии приняли участие "пожилые люди и представители молодого поколения, успешные студенты, приемные родители, дети из детских домов, спортсмены, паралимпийцы, дети из Украины, люди с ограниченными возможностями, а также представители еврейской, католической и евангельской церквей".

Сам словацкий президент принял участие в обеде за каждым столом, "чтобы иметь возможность пообщаться со всеми приглашенными", заявили в его пресс-службе.

"Сплоченность и любовь к ближнему – это то, что нам сейчас больше всего нужно", – сказал Пеллегрини.

Ранее стало известно, что словацкий президент Петер Пеллегрини готовится совершить визит в Киев и надеется на его "позитивное содержание".

Впервые о возможности визита в Украину президент Словакии заявил еще в декабре 2024 года. Но в следующем месяце он отменил эти планы, объяснив это прекращением Украиной транзита российского газа.