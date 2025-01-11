Президент Словаччини відмовився їхати до України через зупинку транзиту газу

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу, який отримувала Словаччина.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Aktuality.

Пеллегріні заявив, що за обставин, які склалися, його поїздка в Україну "не є варіантом" на цей момент.

"Якщо мені доведеться їхати туди, щоб просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти і газу не піде до Словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай ніхто на мене не ображається", – сказав він в ефірі STVR.

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"У ситуації, коли український уряд і президент вирішили перекрити нам постачання газу, вони відмовляються від його транзиту до Словаччини, тим самим фундаментально загрожуючи енергетичній безпеці Словаччини.

У ситуації, коли український парламент приймає закон про заборону транспортування нафти до Словаччини, незважаючи на те, що у нас є діючі контракти, про мою поїздку в Україну наразі не може бути й мови", – додав також Пеллегріні.

У грудні словацький президент заявляв, що розглядає можливість здійснити візит в Україну у 2025 році. Але він пов’язав свій можливий візит з результатами переговорів щодо транзиту газу.

А прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо озвучив список погроз на адресу Києва, серед яких – застосування вето на рішення ЄС щодо України.

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