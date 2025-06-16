Орбан за допомогою ШІ показав, як угорці "воюють" в Україні

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан поширив черговий ролик із закликом не підтримувати вступ України в ЄС, який нібито показує участь угорців у війні в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нове відео на офіційній сторінці Орбана на Facebook починається із заяви експерта з питань оборони опозиційної партії "Тиса" Русін-Сенді Ромулуса, який припустив, що Угорщина могла б втрутитись у війну в Україні, якби остання була членом ЄС і НАТО.

Після цього глядачі бачать майже хвилину згенерованого штучним інтелектом відео, на якому нібито виборці "Тиси" святкують перемогу своєї партії на виборах, а наступної секунди – опиняються у зоні бойових дій.

Згенероване відео показує бої та руйнування на нібито території України і те, як начебто угорські солдати повертаються з фронту в трунах.

Завершується ж ролик уривком з промови Віктора Орбана, в якому він заявляє, що Угорщина не хоче "відправляти своїх дітей на український фронт".

Це не єдиний приклад маніпуляцій угорської пропаганди питанням України.

Нещодавно соратниця Орбана Александра Сенткіраї опублікувала короткий ролик, де на тлі зв’язаного чоловіка у багажнику розповідає про зростання загрози торгівлі людськими органами, торгівлі людьми та наркоторгівлі у разі вступу України у ЄС.

Нагадаємо, в Угорщині триває консультативний "референдум" Орбана, в якому угорцям пропонують висловити думку щодо вступу України у ЄС. Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

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