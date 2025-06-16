Орбан с помощью ИИ показал, как венгры "воюют" в Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан распространил очередной ролик с призывом не поддерживать вступление Украины в ЕС, который якобы показывает участие венгров в войне в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новое видео на официальной странице Орбана в Facebook начинается с заявления эксперта по вопросам обороны оппозиционной партии "Тиса" Русина-Сенди Ромулуса, который предположил, что Венгрия могла бы вмешаться в войну в Украине, если бы последняя была членом ЕС и НАТО.

После этого зрители видят почти минуту сгенерированного искусственным интеллектом видео, на котором якобы избиратели "Тисы" празднуют победу своей партии на выборах, а в следующую секунду – оказываются в зоне боевых действий.

Сгенерированное видео показывает бои и разрушения на якобы территории Украины и то, как будто венгерские солдаты возвращаются с фронта в гробах.

Завершается же ролик отрывком из речи Виктора Орбана, в котором он заявляет, что Венгрия не хочет "отправлять своих детей на украинский фронт".

Это не единственный пример манипуляций венгерской пропаганды вопросом Украины.

Недавно соратница Орбана Александра Сенткираи опубликовала короткий ролик, где на фоне связанного мужчины в багажнике рассказывает о росте угрозы торговли человеческими органами, торговли людьми и наркоторговли в случае вступления Украины в ЕС.

Напомним, в Венгрии продолжается консультативный "референдум" Орбана, в котором венграм предлагают высказать мнение о вступлении Украины в ЕС. Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

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