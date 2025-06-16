Данія розгорнула морські дрони для патрулювання Балтійського та Північного морів
Данія у понеділок розгорнула два безпілотні надводні апарати американської компанії Saildrone, аби посилити спостереження в Балтійському та Північному морях.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Морські дрони Voyagers, запущені Данією, будуть випробовуватись Військово-морськими силами країни протягом наступних трьох місяців.
Згідно з заявою виробника, Voyagers сягають 10 метрів завдовжки і можуть автономно плавати протягом трьох місяців. Сенсори, якими вони оснащені, можуть сканувати обʼєкти на глибині до 300 метрів.
"Вони будуть виконувати свої завдання в Балтійському морі, в Північному морі та в інших внутрішніх водах Данії", – пояснив AFP керівник військових закупівель Міністерства оборони Данії Кім Йоргенсен.
За даними французького інституту морської економіки ISEMAR, на Балтійське море, доступ до якого можливий тільки через датські протоки, припадає понад 8% світових морських перевезень.
Напруженість у Балтійському морі посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Минулого року зазнали пошкоджень кілька підводних кабелів у Балтійському морі, в чому держави регіону побачили російську загрозу.