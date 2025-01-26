Глава МЗС Литви зробив три висновки після нового пошкодження кабелю на Балтиці

Глава МЗС Литви Кястутіс Будрис відреагував на новий випадок пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі – цього разу між Латвією і Швецією.

Реакцією міністр поділився у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Будрис наголосив, що Литва дуже серйозно ставиться до цих повідомлень. І, хоча розслідування все ще триває і всі деталі ще не оприлюднені, Будрис поділився трьома висновками, які він зробив з цього приводу:

– занадто багато інцидентів з кабелями відбулися за такий короткий проміжок часу, щоб продовжувати сповідувати теорію нещасних випадків;

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– правила судноплавства в Балтійському морі потребують перегляду, особливо коли йдеться про використання якорів:

– "тіньовий флот" – це не лише проблема обходу санкцій. Це більш серйозне питання, яке ставить під загрозу довкілля та критично важливу інфраструктуру.

Будрис підкреслив, що ситуація потребує швидких рішень, й він очікує на змістовні дискусії на цю тему завтра в Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ держав ЄС.

26 січня вранці зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення, що пролягає через Балтійське море. Прем’єрка Латвії у зв'язку з цією аварією скликала відповідальних міністрів і керівників служб.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна допоможе у розслідуванні пошкодження латвійського підводного кабелю.

Нагадаємо, 14 січня генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.