Лідери G7 узгодили спільну заяву щодо Ірану і Ізраїлю попри початковий спротив США

Лідери "Групи семи" закликали до вирішення кризи на Близькому Сході у спільній заяві у понеділок.

Текст заяви опублікований на сайті канадського головування у G7, повідомляє "Європейська правда".

Заява, за словами офіційних осіб, обізнаних з цим питанням, отримала підтримку президента Дональда Трампа після внесення змін до тексту проєкту, передає CNN.

"Ми закликаємо, щоб вирішення іранської кризи призвело до ширшого зниження напруженості в Близькому Сході, включаючи припинення вогню в Газі", – йдеться в заяві.

Раніше в понеділок офіційні особи заявили, що США не підпишуть проєкт заяви, який готували європейські лідери на конференції.

Однак після внесення змін до тексту документа, зокрема закликів до дипломатичного вирішення кризи та дотримання міжнародного права, Трамп підписав заяву, за словами офіційного представника, обізнаного з цим питанням.

Заява була опублікована, коли Трамп достроково залишив саміт, щоб повернутися до Вашингтона, де, за його словами, він мав стежити за конфліктом між Ізраїлем та Іраном.

У заяві лідери G7 "підтверджують свою прихильність миру та стабільності на Близькому Сході".

"У цьому контексті ми підтверджуємо, що Ізраїль має право на самооборону. Ми підтверджуємо нашу підтримку безпеки Ізраїлю. Ми також підтверджуємо важливість захисту цивільного населення. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності та терору. Ми завжди чітко заявляли, що Іран ніколи не може мати ядерної зброї", – йдеться в заяві.

Наразі це єдиний спільний документ узгоджений лідерами "Групи семи" на саміті. Війна РФ проти України в ньому не згадується.