Лидеры G7 согласовали совместное заявление по Ирану и Израилю, преодолев сопротивление США

Лидеры "Группы семи" призвали к разрешению кризиса на Ближнем Востоке в совместном заявлении в понедельник.

Текст заявления опубликован на сайте канадского председательства в G7, сообщает "Европейская правда".

Заявление, по словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом, получило поддержку президента Дональда Трампа после внесения изменений в текст проекта, передает CNN.

"Мы призываем, чтобы решение иранского кризиса привело к более широкому снижению напряженности на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе", – говорится в заявлении.

Ранее в понедельник официальные лица заявили, что США не подпишут проект заявления, который готовили европейские лидеры на конференции.

Однако после внесения изменений в текст документа, в частности призывов к дипломатическому урегулированию кризиса и соблюдению международного права, Трамп подписал заявление, по словам официального представителя, знакомого с этим вопросом.

Заявление было опубликовано, когда Трамп досрочно покинул саммит, чтобы вернуться в Вашингтон, где, по его словам, он должен следить за конфликтом между Израилем и Ираном.

В заявлении лидеры G7 "подтверждают свою приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке".

"В этом контексте мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы подтверждаем нашу поддержку безопасности Израиля. Мы также подтверждаем важность защиты гражданского населения. Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы всегда четко заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия", – говорится в заявлении.

На данный момент это единственный совместный документ, согласованный лидерами "Группы семи" на саммите. Война РФ против Украины в нем не упоминается.