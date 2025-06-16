CNN: Трамп не підпише заяву G7 із закликом до деескалації між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп не планує підписувати спільну заяву саміту "Групи семи" в Канаді, що закликає до деескалації між Ізраїлем та Іраном.

Про це телеканал CNN дізнався від проінформованого співрозмовника, пише "Європейська правда".

У проєкті заяви G7, який ініційовали європейські держави, йдеться про те, що Ізраїль має право на самооборону і що Іран не може отримати ядерну зброю.

Причини, з яких президент США відмовився підписувати заяву, остаточно не зрозумілі.

У Білому домі на запит CNN заявили, що "під надійним керівництвом президента Трампа Сполучені Штати знову очолюють зусилля з відновлення миру в усьому світі".

"Президент Трамп продовжуватиме працювати над тим, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю", – додав представник Білого дому.

Очікують, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном стане ключовим питанням для світових лідерів на саміті "Групи семи", куди президент США Дональд Трамп прибув у понеділок.

Він уже встиг відзначитись заявою про те, що війни в Україні не було б, якби у 2014 році Росію не виключили з "Групи восьми".