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Британія оголосила нові санкції проти Росії

Новини — Вівторок, 17 червня 2025, 15:01 — Христина Бондарєва

Велика Британія оголосила про введення низки нових санкцій проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на урядовому вебсайті, пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначено, що санкції спрямовані проти чотирьох осіб, шести організацій та 20 суден, зокрема нафтових танкерів, морських компаній та постачальників товарів до Росії, зокрема електроніки.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Велика Британія вже ввела санкції проти понад 2300 осіб, організацій та суден. 

Очікується, що у вівторок глава уряду Британії Кір Стармер виступить з промовою, в якій він стверджуватиме, що "Росія не має всіх козирів у руках", і закличе союзників "скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск" на РФ.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп у понеділок припустив, що не буде вводити подальші санкції проти Росії, оскільки європейці повинні "зробити це першими" і "санкції коштують нам багато грошей". 

Після цього Трамп залишив зустріч G7 у Канаді на день раніше.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що все ще вірить, що Вашингтон може підтримати посилення санкцій проти Росії, попри заяви Трампа.

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Велика Британія санкції Війна з РФ
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