Британия объявила новые санкции против России

Великобритания объявила о введении ряда новых санкций против России в связи с войной в Украине.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на правительственном веб-сайте, пишет "Европейская правда".

В сообщении указано, что санкции направлены против четырех человек, шести организаций и 20 судов, в частности нефтяных танкеров, морских компаний и поставщиков товаров в Россию, в частности электроники.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Великобритания уже ввела санкции против более 2300 человек, организаций и судов.

Ожидается, что во вторник глава правительства Британии Кир Стармер выступит с речью, в которой он будет утверждать, что "Россия не имеет всех козырей в руках", и призовет союзников "воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление" на РФ.

Отметим, президент США Дональд Трамп в понедельник предположил, что не будет вводить дальнейшие санкции против России, поскольку европейцы должны "сделать это первыми" и "санкции стоят нам много денег".

После этого Трамп покинул встречу G7 в Канаде на день раньше.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все еще верит, что Вашингтон может поддержать усиление санкций против России, несмотря на заявления Трампа.