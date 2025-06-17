Франція порадила Путіну почати "встановлювати мир" не з Близького Сходу, а з України

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро порадив очільнику Кремля Владіміру Путіну спершу встановити мир в Україні, а потім вже братися за Близький Схід.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Так Барро відреагував на масований комбінований удар Росії по Києву у ніч проти 17 червня.

"Смертельний напад в Україні з боку режиму Путіна, жорстокість і цинізм якого не знають меж. Кремлю, який хотів би встановити мир на Близькому Сході: почніть з України", – заявив топдипломат Франції.

Він також висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих внаслідок російського удару.

Зазначимо, за останньою інформацією, у Києві внаслідок влучань у житлові квартали загинули щонайменш 14 осіб, майже сотня постраждали. Загиблі є також в Одесі.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія навмисно організувала атаку під час саміту "Групи семи" і це виглядає як сигнал про зневагу до США.

На масштабний обстріл в ніч проти 17 червня відреагували посли Німеччини і Британії, а також країн Балтії.