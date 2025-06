Країни Балтії відреагували на масштабну нічну атаку РФ проти України

Литва та Естонія після атаки РФ по українських містах вночі 17 червня наголосили, що зупинити Росію можна лише тиском.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви про це посадовці опублікували у своїх X.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна поширив допис президента України з кадрами багатоповерхівки у Києві, де внаслідок влучання обвалились усі 9 поверхів під’їзду.

"Внаслідок одного з найбільш звірячих обстрілів Росією Києва загинуло жахливо багато людей. Мої думки з усіма, хто страждає через те, що тиск на Путіна все ще недостатній. Скажу це знову: лише сильний і тривалий економічний і політичний тиск на Росію може зупинити ці нескінченні смерті і руйнування", – написав він.

"Ось така відповідь Путіна на заклики до перемир’я: ще більше застосування сили. Він обере мир лише за умови, що його примусять до цього", – відреагувала посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне.

Another night of russian terror in Ukraine. Over 175 drones & 14 missiles targeted Kyiv alone, its crit. infrastructure, residential buildings & educational institutions. This is putin’s response to calls for ceasefire: more violence. He will only choose peace if he is forced to. pic.twitter.com/6tpiLybtZ8