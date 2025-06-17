Посли Британії та Німеччини відреагували на нічну атаку РФ з мінімум 14 загиблими у Києві

Посли Британії та Німеччини відреагували на повітряну атаку РФ проти України минулої ночі, внаслідок якої лише у Києві загинули щонайменш 14 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своєму X, супроводивши дописи фото багатоповерхівки у Києві, де внаслідок влучання ракети обвалилися усі 9 поверхів.

"Невибіркова атака Росії по Києву та інших українських містах – жахливе нагадування, що вона і далі невідступно веде свою війну, тоді як Україна і партнери прагнуть справедливого й тривалого миру. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Росія має зараз же погодитися на припинення вогню", – написав посол Британії Мартін Гарріс.

"Росія не хоче перемир’я чи перемовин. Росія прагне військовою силою примусити Україну до капітуляції", – наголосив посол Німеччини Мартін Єгер.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи останній масований удар РФ по Україні, заявив, що Росія зумисно зробила це під час саміту "Групи семи" і це виглядає як сигнал про зневагу до США.

За останньою інформацією, у Києві внаслідок влучань у житлові квартали загинули щонайменш 14 осіб, майже сотня постраждали. Загиблі є також в Одесі.