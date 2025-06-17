Франция посоветовала Путину начать "устанавливать мир" не с Ближнего Востока, а с Украины

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро посоветовал главе Кремля Владимиру Путину сначала установить мир в Украине, а потом уже браться за Ближний Восток.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Так Барро отреагировал на массированный комбинированный удар России по Киеву в ночь на 17 июня.

"Смертельное нападение в Украине со стороны режима Путина, жестокость и цинизм которого не знают границ. Кремлю, который хотел бы установить мир на Ближнем Востоке: начните с Украины", – заявил топ-дипломат Франции.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате российского удара.

Отметим, по последней информации, в Киеве в результате попаданий в жилые кварталы погибли по меньшей мере 14 человек, почти сотня пострадали. Погибшие есть также в Одессе.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Россия намеренно организовала атаку во время саммита "Группы семи" и это выглядит как сигнал о пренебрежении к США.

На масштабный обстрел в ночь на 17 июня отреагировали послы Германии и Британии, а также стран Балтии.